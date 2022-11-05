"Сплошные дорожки": в Сети раскритиковали некомфортный парк Героев-Пожарных на юге Петербурга

Многие жители Северной столицы остались недовольны реконструкцией парка Героев-Пожарных в историческом районе Купчино. После его открытия в социальных сетях петербуржцы подвергли критике ответственных чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, контролировавших процесс, а также подрядчика, который не смог закончить весь комплекс работ на объекте в установленные сроки. Горожане недовольны, что парк выглядит недоделанным и заметно отличается от проекта. В сообществе «Питер. Районы (Фрунзенский)» во «ВКонтакте» пользователи соцсети оставили множество комментариев, касательно явных недочетов, сильно портящих общие впечатления.

По большей части претензии жителей города на Неве касаются организации дорожек, которые почему-то решили сделать кругами, что создаст неудобства для тех, кто просто решит пройти через парк и не планирует прогуливается по его территории по запутанной траектории. Некоторые отметили, что в непогоду будет непросто преодолеть грязь и лужи, так как пешеходная зона обустроена без учета климатических условий региона. Кого-то смутила странная круглая площадка больших размеров. Впрочем, нашлись и те, кому в целом все понравилось, за исключением того, что реконструкцию по-прежнему не завершили.

Также пользователи «ВКонтакте» разочарованы отсутствием достаточного количества зеленых насаждений, без которых местным жителям негде будет скрыться от солнечных лучей в летнюю жару. Вместо прежних радовавших глаз газонов появилось множество дорожек. Кроме того, некоторые указали на тот факт, что кроме нескользкой горки, по которой дети просто бегают вверх-вниз, в обновленном парке нет никаких функциональных конструкций для подрастающих петербуржцев.

По данным информационных источников, официальное открытие парка Героев-Пожарных было перенесено на месяц. Работы по реконструкции проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» под контролем Комитета по благоустройству Смольного. По предварительной оценке городского правительства, стоимость строительства парка составляла порядка 500 млн рублей. Его начали создавать еще в 2018 году на месте глиняных карьеров, и на текущий момент все работы по-прежнему не завершены.