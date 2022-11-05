06 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Сплошные дорожки": в Сети раскритиковали некомфортный парк Героев-Пожарных на юге Петербурга

Многие жители Северной столицы остались недовольны реконструкцией парка Героев-Пожарных в историческом районе Купчино. После его открытия в социальных сетях петербуржцы подвергли критике ответственных чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, контролировавших процесс, а также подрядчика, который не смог закончить весь комплекс работ на объекте в установленные сроки. Горожане недовольны, что парк выглядит недоделанным и заметно отличается от проекта. В сообществе «Питер. Районы (Фрунзенский)» во «ВКонтакте» пользователи соцсети оставили множество комментариев, касательно явных недочетов, сильно портящих общие впечатления.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

По большей части претензии жителей города на Неве касаются организации дорожек, которые почему-то решили сделать кругами, что создаст неудобства для тех, кто просто решит пройти через парк и не планирует прогуливается по его территории по запутанной траектории. Некоторые отметили, что в непогоду будет непросто преодолеть грязь и лужи, так как пешеходная зона обустроена без учета климатических условий региона. Кого-то смутила странная круглая площадка больших размеров. Впрочем, нашлись и те, кому в целом все понравилось, за исключением того, что реконструкцию по-прежнему не завершили.

(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин 2, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин , лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин 3, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин 4, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Также пользователи «ВКонтакте» разочарованы отсутствием достаточного количества зеленых насаждений, без которых местным жителям негде будет скрыться от солнечных лучей в летнюю жару. Вместо прежних радовавших глаз газонов появилось множество дорожек. Кроме того, некоторые указали на тот факт, что кроме нескользкой горки, по которой дети просто бегают вверх-вниз, в обновленном парке нет никаких функциональных конструкций для подрастающих петербуржцев.

скрин 5, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин6, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин 7, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

скрин 7, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

По данным информационных источников, официальное открытие парка Героев-Пожарных было перенесено на месяц. Работы по реконструкции проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» под контролем Комитета по благоустройству Смольного. По предварительной оценке городского правительства, стоимость строительства парка составляла порядка 500 млн рублей. Его начали создавать еще в 2018 году на месте глиняных карьеров, и на текущий момент все работы по-прежнему не завершены.

Теги: парк героев-пожарных, северная столица, александр беглов,



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