Эвакуационные выходы в костромском ночном клубе "Полигон" были заперты

Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу произошел пожар, были заперты, это спровоцировало давку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также прокуратура выявила бездействие должностных лиц, в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц".

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.

В Костромской области объявлен траур: будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Подозреваемый задержан. По данным СМИ, им оказался житель Свердловской области.

Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец клуба Мирзоев пообещал финансовую поддержку семьям погибших.