В ЛНР задержано более 20 пособников украинских спецслужб

Российские силовики задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, сотрудничающих со спецслужбами Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По данным агентства, российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ на освобожденной территории ЛНР.

Среди задержанных - наводчики, которые передавали украинской стороне данные для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о шпионаже и госизмене, наказание по которым предусматривает до 20 лет лишения свободы.