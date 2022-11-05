05 Ноября 2022
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фото:Wikimedia Commons

В ЛНР задержано более 20 пособников украинских спецслужб

Российские силовики задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, сотрудничающих со спецслужбами Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По данным агентства, российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ на освобожденной территории ЛНР.

Среди задержанных - наводчики, которые передавали украинской стороне данные для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о шпионаже и госизмене, наказание по которым предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Теги: госизмена, ЛНР, шпионаж, пособники СБУ



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