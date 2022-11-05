В Костроме по делу о пожаре в ночном клубе задержан второй подозреваемый

По уголовным делам, возбужденным после пожара в кафе "Полигон" в Костроме, задержано двое подозреваемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По делу об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Второй подозреваемый задержан по делу причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Фигурант был установлен и задержан во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Костромской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что в пожаре погибло 13 человек (ранее была информация о возможной гибели 15 человек).

На месте пожара продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы. Ранее Председатель СК России поручал руководству СУ СК доложить об обстоятельствах произошедшего.