05 Ноября 2022
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Хинштейн призвал лишить мандата владельца "Полигона", если он виновен в произошедшей трагедии

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что депутата Костромской областной думы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева нужно лишить мандата и привлечь к ответственности, если выяснится, что в произошедшей сегодня ночью трагедии есть его вина. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения — депутата Костромской облдумы от ЕР Ихтияра Мирзоева — он должен быть не только привлечен к ответственности, но и лишен мандата, а также исключен из партии", - пишет Хинштейн.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.

В Костромской области объявлен траур: будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Подозреваемый задержан. По данным СМИ, им оказался житель Свердловской области.

Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец клуба Мирзоев пообещал финансовую поддержку семьям погибших.

Теги: Полигон, кафе, ночной клуб, уголовное дело, Ихтияр Мирзоев



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