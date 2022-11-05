В Костромской области объявили траур по погибшим в кафе "Полигон"

Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение об объявлении 7 ноября днем траура по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме. Об этом сам губернатор сообщил в telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В Костромской области будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.