В Екатеринбурге полиция со стрельбой задержала лихача, который пытался уйти от погони

В Екатеринбурге сотрудники полиции из подразделения дорожно-патрульной службы в ходе погони выявили и задержали очередного лихача, который пытался скрыться, не выполнив законные требования об остановке транспортного средства.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, преследование с применением табельного оружия произошло сегодня, 5 ноября в Орджоникидзевском районе столицы Среднего Урала. В 11.45 экипаж ГИБДД при несении службы на улице Калинина предпринял попытку остановки автомобиля ВАЗ-2114. Водитель транспортного средства проигнорировал сотрудников полиции и решил ретироваться. С учетом выпавшего снега поведение "шумахера" создавало реальную угрозу жизни и здоровью, как ему самому, так и другим участникам дорожного движения.

Задержали лихача во дворе дома на улице Бакинских Комиссаров, лишь после того, как инспектор ДПС открыл прицельный огонь по колесам "Лады", пробив одно из них. Нарушитель не стал испытывать судьбу и остановился. Им оказался 32-летний ранее дважды судимый за хищение транспортного средства и кражу местный житель, работающий в ЧОПе.

"По внешним признакам и своему поведению водитель ВАЗа явно был "под мухой", однако от освидетельствования он отказался. Правами он владеет менее года. Три недели назад на мужчину уже составлялся протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за езду в состоянии опьянения. Кроме того, он 18 раз штрафовался за превышение скорости. В отношении задержанного заведено административное дело по трем статьям - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения освидетельствования на предмет наличия или отсутствия в крови алкоголя. Гражданина для разбирательства доставили в ОП №15 УМВД России по Екатеринбургу. ВАЗ-2114 с простреленным колесом помещен на штраф-стоянку", - отметил полковник Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства инцидента дознавателями выясняются.