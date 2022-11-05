Российские войска нанесли поражение пунктам управления Украины

Российские войска нанесли удары по пунктам управления. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ.

В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ.



Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

В районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.



Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.