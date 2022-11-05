05 Ноября 2022
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Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Российские войска нанесли поражение пунктам управления Украины

Российские войска нанесли удары по пунктам управления. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ.

В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

В районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: ВСУ, спецоперация, сводка, Минобороны



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