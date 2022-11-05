Российские войска во время спецоперации отбили атаки ВСУ по четырем направлениям

Российские войска отразили атаку противника на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Николаево-Криворожском направлении. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.

Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.



На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской народной республики.

Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.



На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики.

Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.



На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области.

Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.