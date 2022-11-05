05 Ноября 2022
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Происшествия
Фото: vk.com/chp44

Предполагаемым виновником пожара в клубе в Костроме оказался свердловчанин

Стала известна личность предполагаемого виновника пожара в костромском кафе. По данным telegram-канала 112, фигурантом дела якобы является 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.

Сообщается, что в клубе у него произошел конфликт с другими посетителями, в ходе которого он, якобы, достал пусковое устройство "Сигнал охотника" и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия.

В сентябре Ионкин вернулся из Украины, где находился пять месяцев, во время обстрела получил травму ноги и был госпитализирован. В Кострому он приехал для прохождения военной комиссии, где должен был решиться вопрос о его дальнейшей службе. В Свердловской области у Ионкина жена и двое детей.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый "несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы".

Пожар в ночном клубе "Полигон", где регулярно устраивают вечеринки и корпоративы, произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.

Теги: Полигон, кафе, ночной клуб, уголовное дело



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