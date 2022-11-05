Большинство тел погибших при пожаре в клубе "Полигон" были найдены в курилке

Тела погибших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме в основном были найдены в курилке, подсобном помещении и около туалетов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"Большинство тел погибших при пожаре в "Полигоне" были найдены в курилке внутри заведения. Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат", - сообщает издание.

Возбуждено два уголовных дела по статьям причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по статьям ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в экстренные службы в 02.37 мск 5 ноября. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По уточненным данным, погибло 13 человек. Пять человек получили травмы - им была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Владелец кафе - депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим. Соболезнования выразил глава области Сергей Ситников.