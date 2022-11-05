05 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Автоэксперт Клевцов объяснил пробки в Петербурге несвоевременным ремонтом дорог

Автоэксперты назвали причины осенних 8-ми бальных пробок на дорогах Санкт-Петербурга. Одной из причин постоянных заторов является несвоевременный ремонт дорог, который в Петербурге начинают проводить лишь осенью.

Последние несколько рабочих дней на дорогах Санкт-Петербурга наблюдались 8-ми бальные пробки. Журналисты обратились за комментариями к автоэкспертам и выяснили, что одной из причин заторов на дорогах оказалась погода, а другой – несвоевременный ремонт дорожного покрытия.

«Объективно городские власти (подрядчики-исполнители), как обычно, когда температура начинает опускаться ниже нуля, приступают к проведению работ по ремонту и благоустройству дорожной инфраструктуры. Проведение этих работ приводит к пробкам», — указал автоэксперт и координатор общественного центра «Автомобилист» Дмитрий Клевцов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила о планируемых перекрытиях дорожного движения в Санкт-Петербурге с 29 октября. Так, в пяти районах на сегодняшний день ограничено движение из-за проведения ремонтных работ. Не исключалось, что это может привести к очередном транспортному коллапсу.

При этом многие эксперты неоднократно указывали администрации губернатора Александра Беглова на несвоевременное проведение ремонтных работ дорожного полотна. Специалисты подчеркивают, что ремонт нужно проводить летом, когда часть жителей Петербурга уходят в отпуска и уезжают из города. Помимо того, уменьшается нагрузка на общественный транспорт из-за каникул у школьников и студентов. Однако в Северной столице все происходит наоборот, дороги начинают ремонтировать, когда на них повышается нагрузка.

Напомним, в конце октября срыв сроков проведения ремонтных работ со стороны Государственной административно-технической инспекции вызвал коллапс на Приморском шоссе.

Теги: автомобильные пробки, ремонт дорог, транспортный коллапс, северная столица, александр беглов



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