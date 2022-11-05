Следователи допросили директора по делу о пожаре в ночном клубе "Полигон"

В Костромской области по уголовному делу о пожаре в ночном клубе "Полигон" допрошена директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Также допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что предварительно и привело к возгоранию.

Возбуждены два уголовных дела по статьям причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по статьям ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в экстренные службы в 02.37 мск 5 ноября. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По уточненным данным, погибло 13 человек. Пять человек получили травмы - им была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Владелец кафе - депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим. Соболезнования выразил глава области Сергей Ситников.