Мария Захарова назвала аморальными тех, кто подставил под сомнение резолюцию о неонацизме

Суть российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Что такое политическое лицемерие? Объясняю на конкретном примере. В прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании. Столицы членов Европейского союза всегда воздерживались, кроме одного случая. В 2011 году в Евросоюзе был раскол, когда часть государств проголосовала "против" (таких было большинство), а часть воздержалась. В этом году в Третьем комитете (предваряет голосование на Генассамблее) они все проголосовали против. И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли. Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - заявила Мария Захарова.

Накануне Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За документ проголосовали 106 делегаций (в том числе Израиль). Против выступила 51 страна, в числе которых США, страны ЕС, включая Италию, Францию и ФРГ, а также Великобритания, Грузия, Канада, Молдавия, Япония и Украина. 15 государств от голосования воздержались.

Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.

Перед голосованием по документу США и страны ЕС инициировали включение в текст поправки с осуждением спецоперации. Одобрив поправку, они выступили против самой резолюции. Россия, в свою очередь, не признала поправку.