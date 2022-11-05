Из-за снегопадов в Свердловской области ограничили выезд из Асбеста
В Свердловской области из-за неудовлетворительных дорожных условий был временно ограничен выезд из Асбеста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.
Решение об ограничении движения всех видов транспорта было принято на выезде из города Асбеста, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизней и здоровья людей, так как на трассах "Асбест- Белоярский", "Асбест –Рефтинский", "Асбест — Малышева", "Асбест- Грязновское" сложилась крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная с обильным выпадением осадков и заснеженностью дорог.
В настоящий момент движение транспорта на выезд из города восстановлено.
В тоже время, Госавтоинспекция требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения - от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы.