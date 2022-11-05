05 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Из-за снегопадов в Свердловской области ограничили выезд из Асбеста

В Свердловской области из-за неудовлетворительных дорожных условий был временно ограничен выезд из Асбеста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Решение об ограничении движения всех видов транспорта было принято на выезде из города Асбеста, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизней и здоровья людей, так как на трассах "Асбест- Белоярский", "Асбест –Рефтинский", "Асбест —​ Малышева", "Асбест- Грязновское" сложилась крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная​ с обильным выпадением осадков и​ заснеженностью дорог.

В настоящий момент движение транспорта на выезд из города восстановлено.

В тоже время​, Госавтоинспекция требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения - от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье участников дорожного движения.​

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы.​

Теги: Асбест, снегопад, выезд, трасса



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