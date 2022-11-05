В костромском ночном клубе "Полигон" не проводились проверки пожарной безопасности

Проверки пожарной безопасности не проводились в сгоревшем клубе "Полигон" в Костроме в связи с тем, что собственник относится к малому бизнесу, а арендатор объявил о прекращении деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган - МЧС России", - сообщает издание.

В 2019 году был составлен акт непроведения проверки. По данным правоохранителей, во время пожара посетители клуба устроили давку при эвакуации. У людей началась паника.

Как сообщало Накануне.RU, информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в 02.37 мск 5 ноября, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По уточненным данным, погибло 13 человек. Пять получили травмы - им была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Владелец кафе - депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим. Соболезнования выразил глава области Сергей Ситников.

Предположительно, причиной пожара стал запуск пиротехники. Подозреваемый в пожаре задержан. По данным областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), но и по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").