05 Ноября 2022
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Фото: vk.com/chp44

Подозреваемый в поджоге кафе "Полигон" в Костроме задержан

Задержан подозреваемый в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где погибли 15 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать запуск пиротехники.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время предполагаемый виновник пожара передан следственным органам", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в 02.37 мск 5 ноября, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, погибло 13 человек. Пять получили травмы - им была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Владелец кафе - депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим. Соболезнования выразил глава области Сергей Ситников.

Теги: Полигон, кафе, ночной клуб, уголовное дело



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