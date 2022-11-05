Владельцем кафе в Костроме, где погибли люди, оказался депутат от "Единой России"

Кафе "Полигон" в Костроме принадлежит депутату Костромской областной думы седьмого созыва, заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Ихтияру Мирзоеву, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации на айте областного парламента, гендиректором ООО "Полигон" Мирзоев стал в 2006 г.

Мирзоев выразил соболезнования родственникам и близким людей, погибших в результате пожара, а также дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Также владелец заведения сообщил, что окажет финансовую поддержку семьям погибших.

"Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким людей, погибших в результате этой трагедии. Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку", - говорится в тексте заявления.

Соболезнования выразил и глава Костромской области Сергей Ситников. Глава региона также пообещал оказать помощь близким погибших. В своем telegram-канале он сообщил о пяти пострадавших во время пожара. Пять человек получили легкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется. По поручению Сергея Ситникова ведомство держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим.

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в 02.37 мск 5 ноября, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, погибло 13 человек.