Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в ночном клубе Костромы
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета России по Костромской области Денису Левченко предоставить доклад о произошедшем в кафе "Полигон" в Костроме пожаре, сообщили Накануне.RU в СКР региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место пожара прибыла следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области.
По последним данным, в результате пожара погибло 13 человек.
Причиной пожара предположительно могла стать пиротехника, которую зажёг кто-то из гостей.