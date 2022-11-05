Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в ночном клубе Костромы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета России по Костромской области Денису Левченко предоставить доклад о произошедшем в кафе "Полигон" в Костроме пожаре, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место пожара прибыла следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области.

По последним данным, в результате пожара погибло 13 человек.

Причиной пожара предположительно могла стать пиротехника, которую зажёг кто-то из гостей.