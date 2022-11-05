05 Ноября 2022
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следователи устанавливают обстоятельства покушения на судью в ДНР

Следователи СК России установят обстоятельства покушения на судью в Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР..

В ДНР в городе Углегорск совершено покушение на судью Верховного суда республики. Он получил огнестрельные ранения. Подозреваемых разыскивают.

Следственный комитет России установит все обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. Кроме того, следователи зафиксируют и новые факты преступлений ВСУ против мирного населения – в результате очередного обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель.

Теги: покушение, ДНР, судья, ВСУ



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