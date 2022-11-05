Отправившегося на СВО сына свердловского чиновника ранили в голову

Руслан Билалов, сын главы Алапаевска, получил ранение в голову в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал сам чиновник в соцсетях.

По словам Сайгида Билалова, 28 октября во время выполнения боевых задач при участии СВО Руслан попал под обстрел боевых беспилотников, потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области.

Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция. Сегодня врачи отмечают состояние сына, как удовлетворительное, хотя у него есть жалобы на ухудшение слуха, двоение в глазах.

"Главное, мой сын выжил. Руслан, мы с тобой! Поправляйся!" - написал Сайгид Билалов.

Напомним, еще в марте Сайгид Билалов пытался отправиться на СВО вместе с сыновьями, однако семье чиновника в этом отказали. В сентябре Руслана Билалова мобилизовали, отец лично проводил его на спецоперацию. Руслан Билалов проходил службу в воздушно-десантных войсках в 2014 году.