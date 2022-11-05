15 человек погибли при пожаре в ночном клубе Костромы
При пожаре в костромском ночном клубе "Полигон" погибли 15 человек.
Сначала сообщалось о семи погибших.
Причиной пожара могла стать пиротехника, которую зажёг кто-то из гостей.
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При пожаре в костромском ночном клубе "Полигон" погибли 15 человек.
Сначала сообщалось о семи погибших.
Причиной пожара могла стать пиротехника, которую зажёг кто-то из гостей.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС