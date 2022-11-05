Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink

1,3 тыс. терминалов глобальной спутниковой системы Starlink (проект SpaceX) были отключены на Украине 24 октября из-за нехватки финансирования, сообщили источники CNN.

В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. SpaceX берет с Украины за работу Starlink 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из примерно 1,3 тысяч терминалов, в результате чего сумма к сентябрю составила почти 20 миллионов долларов.

Один из источников описал новые отключения Starlink "огромной проблемой" для украинских военных. По состоянию на июль ВСУ использовали 4 тыс. единиц такого оборудования.