04 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Они с вами!": Евгений Пригожин от имени бойцов ЧВК "Вагнер" поздравил Россию с Днем народного единства

Сегодня, 4 ноября россияне отмечают День народного единства. Предприниматель Евгений Пригожин поздравляет граждан России с праздником.

Поздравляя с праздником, Евгений Пригожин упомянул русских героев, заявив, что у России есть все для того, чтобы стать великой мировой державой. В честь праздника бизнесмен пожелал России добиться поставленных целей.

«Чтобы мы все вместе достигли той цели, которая нам сейчас нужна. А цель одна - укрепление суверенитета страны и выход на новый уровень, который можно достичь только пройдя через трудные времена в тяжелой борьбе, поднимаясь на новые и новые ступени», - пожелал Пригожин.

Достигнуть поставленных целей, по словам Пригожина, можно только пройдя через тяжелое время, поднимаясь на новые ступени. Бизнесмен добавил, что ЧВК «Вагнер» присоединяются к поздравлениям соотечественников.

«Короче, с праздником всех от бойцов ЧВК «Вагнер». Они с вами!»- подытожил Евгений Пригожин.

Теги: евгений пригожин, день народного единства, чвк вагнер, праздник



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