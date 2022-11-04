04 Ноября 2022
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Политика Украина
Фото: Накануне.ru

США передадут Украине 45 чешских танков Т-72

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом $400 млн, предполагающий передачу Киеву 45 чешских танков Т-72. Об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украине объемом около $400 млн", - сказала она.

Помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

В частности, как сообщила Сингх, средства пойдут на "обновление систем ПВО Hawk ["Хоук"] для их включения" в последующие пакеты помощи Киеву, а также модернизацию при участии Нидерландов и Чехии 45 танков Т-72, пишет ТАСС.

Теги: Т-72, Украина



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