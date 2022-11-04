Си Цзиньпин: Отношения между Китаем и ЕС не должны зависеть от третьей стороны

Отношения между Китаем и ЕС не должны зависеть от третьей стороны и контролироваться ею. Как сообщает агентство Синьхуа, об этом заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Доме народных собраний в Пекине.

"Китай всегда рассматривает Европу как всестороннего стратегического партнера, надеется на то, что Европа будет стабильной и процветающей, и настаивает на том, чтобы отношения между Китаем и ЕС не зависели от третьей стороны и контролировались ею", - отметил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин указал также, что отношения между Китаем и ЕС связаны со стабильностью глобальной системы, процветанием евразийского континента и заслуживают усилий обеих сторон по их сохранению и развитию. Будучи влиятельными державами, Китай и Германия должны работать вместе во времена перемен и нестабильности, чтобы внести больший вклад в обеспечение мира и развития во всем мире.

Чем сложнее и труднее ситуация, тем больше Китай и ЕС должны придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, диалога и сотрудничества, считает китайский лидер.