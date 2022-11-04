04 Ноября 2022
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Экономика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Приток россиян может увеличить ВВП Армении на 7%

ВВП Армении может вырасти в 2022 году на 7% из-за прибывших граждан России, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, в первую очередь из России в Армению приехали специалисты, входящие в категорию высококвалифицированных. Это также коснулось и сотрудников IT-сферы. Человеческий капитал в IT в стране увеличился на 25%.

Благодаря этому рост ВВП к концу года может составить примерно 7%, сообщает РБК. В Центральном банке Армении также повысили прогноз по росту ВВП до 13%.

Напомним, около 70 тыс. россиян с начала 2022 года открыли счета в банках Узбекистана. Примерно половина от этого числа - граждане, на постоянной основе живущие и работающие в республике.

Теги: Армения, IT-специалист



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