04 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: kremlin.ru

Путин: Число мобилизованных достигло 318 тысяч

Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных в России превысило 300 тысяч человек. Сейчас их 318 тысяч, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Ранее власти заявляли о планах призвать 300 тысяч человек, но, по словам президента, поток добровольцев "не прекращается", поэтому набрали больше.

Также Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, а также позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

Теги: мобилизация, Путин



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