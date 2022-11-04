Путин: Число мобилизованных достигло 318 тысяч

Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных в России превысило 300 тысяч человек. Сейчас их 318 тысяч, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Ранее власти заявляли о планах призвать 300 тысяч человек, но, по словам президента, поток добровольцев "не прекращается", поэтому набрали больше.

Также Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, а также позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.