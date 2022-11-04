Семья главы Минвод Сергиенко связана с многомиллиардным бизнесом букмекеров

04 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

Семья главы Минвод Сергиенко связана с многомиллиардным бизнесом букмекеров

Семья главы Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко, возможно, связана с многомиллиардным бизнесом букмекерских компаний. Это подтверждает судебное дело по демонтажу рекламных конструкций на здании, принадлежащем его бывшей супруге Елене Петроченковой, а также нахождение в бизнес-партнерах бенефициара крупной букмекерской компании.

Как сообщали СМИ, глава Минеральных Вод Вячеслав Сергиенко мог оформить фиктивный развод с бывшей супругой Еленой Петроченковой, вероятно, для скрытия активов от обязательного декларирования.

Теперь стали известны новые подробности бизнеса Елены Петроченковой. Так, в декабре 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение по делу Комитета по градостроительству администрации Ставрополья к ряду компаний и индивидуальных предпринимателей. В числе компаний было ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская контора «Фонбет»), а среди индивидуальных предпринимателей – Петроченкова Елена Вячеславовна. Эта связь одной из крупнейших букмекерских контор России и на тот момент жены Вячеслава Сергиенко, вполне возможно, не случайна.

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя обратился в суд с целью обязать ООО «Ф.О.Н.» и Елену Петроченкову привести фасад здания на улице Серова 478б в соответствие с Правилами благоустройства территории, путем демонтажа материалов с фасада здания, которые меняют архитектурно-градостроительный облик здания. Как установил суд, все здание по этому адресу было в собственности Елены Петроченковой. Согласно информации из Росреестра, общая площадь помещения 1886 квадратных метров, здание четырех этажное и предназначено для административной, торгово-развлекательной деятельности. Кадастровая стоимость здания составляет 117,5 миллиона рублей.

Как установил суд, на фасаде здания Петроченковой самовольно без согласования были размещены информационные элементы с надписями: «Спортбар», «Ставки на спорт», «Кальян», «Бильярд». Отдельно «красовалась» реклама одной из крупнейших букмекерских контор России компании – «Фонбет». Скорее всего, за размещение такой рекламы букмекеры заплатили Петроченковой не мало денег, но на этом связь бывшей жены Сергиенко с букмекерами не заканчивается.

В Ставрополье в свое время вело деятельность ООО «Уникон-С». В 2016 году компания была ликвидирована, но особый интерес представляет список учредителей компании. Среди них, помимо прочих, можно обнаружить Елену Петроченкову и Максима Валерьевича Кирюхина.

скрин, лп(2022)|Фото: Pr Scr https://spark-interfax.ru/

Выходец из Ставрополья Максим Кирюхин с 2014 по 2017 годы был единственным учредителем компании «Фонбет». В декабре 2017 года Кирюхин остался председателем совета директоров и публичным лицом компании, но его доля снизилась – большая часть ушла неизвестному кипрскому офшору. Выручка компании букмекера достигает десятков миллиардов рублей.

скрин, лп(2022)|Фото: Pr Scr https://spark-interfax.ru/

Таким образом, логично предположить, что связь семьи Вячеслава Сергиенко с многомиллиардным бизнесом букмекерских компаний становится видимой, поэтому не должно удивлять нахождение дочери главы Минвод Екатерины в Германии и ее обучение в престижном университете Гумбальдта, о чем ранее в подробностях рассказали СМИ.

При всем уважении к предпринимательскому дару Елены Петроченковой, крайне сомнительно, что активы на сотни миллионов рублей не связаны с главой Минеральных Вод Сергиенко. Также маловероятно, что после развода Сергиенко так просто мог отдать своей бывшей жене такие активы, а это приводит к логичной мысли о том, что глава Минвод с большой долей вероятности может являться настоящим владельцем бизнеса на сотни миллионов, а может быть и миллиардов рублей

Теги: вячеслав сергиенко, минводы, букмекеры, многомиллиардный бизнес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети