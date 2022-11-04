Семья главы Минвод Сергиенко связана с многомиллиардным бизнесом букмекеров

Семья главы Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко, возможно, связана с многомиллиардным бизнесом букмекерских компаний. Это подтверждает судебное дело по демонтажу рекламных конструкций на здании, принадлежащем его бывшей супруге Елене Петроченковой, а также нахождение в бизнес-партнерах бенефициара крупной букмекерской компании.

Как сообщали СМИ, глава Минеральных Вод Вячеслав Сергиенко мог оформить фиктивный развод с бывшей супругой Еленой Петроченковой, вероятно, для скрытия активов от обязательного декларирования.

Теперь стали известны новые подробности бизнеса Елены Петроченковой. Так, в декабре 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение по делу Комитета по градостроительству администрации Ставрополья к ряду компаний и индивидуальных предпринимателей. В числе компаний было ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская контора «Фонбет»), а среди индивидуальных предпринимателей – Петроченкова Елена Вячеславовна. Эта связь одной из крупнейших букмекерских контор России и на тот момент жены Вячеслава Сергиенко, вполне возможно, не случайна.

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя обратился в суд с целью обязать ООО «Ф.О.Н.» и Елену Петроченкову привести фасад здания на улице Серова 478б в соответствие с Правилами благоустройства территории, путем демонтажа материалов с фасада здания, которые меняют архитектурно-градостроительный облик здания. Как установил суд, все здание по этому адресу было в собственности Елены Петроченковой. Согласно информации из Росреестра, общая площадь помещения 1886 квадратных метров, здание четырех этажное и предназначено для административной, торгово-развлекательной деятельности. Кадастровая стоимость здания составляет 117,5 миллиона рублей.

Как установил суд, на фасаде здания Петроченковой самовольно без согласования были размещены информационные элементы с надписями: «Спортбар», «Ставки на спорт», «Кальян», «Бильярд». Отдельно «красовалась» реклама одной из крупнейших букмекерских контор России компании – «Фонбет». Скорее всего, за размещение такой рекламы букмекеры заплатили Петроченковой не мало денег, но на этом связь бывшей жены Сергиенко с букмекерами не заканчивается.

В Ставрополье в свое время вело деятельность ООО «Уникон-С». В 2016 году компания была ликвидирована, но особый интерес представляет список учредителей компании. Среди них, помимо прочих, можно обнаружить Елену Петроченкову и Максима Валерьевича Кирюхина.

Выходец из Ставрополья Максим Кирюхин с 2014 по 2017 годы был единственным учредителем компании «Фонбет». В декабре 2017 года Кирюхин остался председателем совета директоров и публичным лицом компании, но его доля снизилась – большая часть ушла неизвестному кипрскому офшору. Выручка компании букмекера достигает десятков миллиардов рублей.

Таким образом, логично предположить, что связь семьи Вячеслава Сергиенко с многомиллиардным бизнесом букмекерских компаний становится видимой, поэтому не должно удивлять нахождение дочери главы Минвод Екатерины в Германии и ее обучение в престижном университете Гумбальдта, о чем ранее в подробностях рассказали СМИ.

При всем уважении к предпринимательскому дару Елены Петроченковой, крайне сомнительно, что активы на сотни миллионов рублей не связаны с главой Минеральных Вод Сергиенко. Также маловероятно, что после развода Сергиенко так просто мог отдать своей бывшей жене такие активы, а это приводит к логичной мысли о том, что глава Минвод с большой долей вероятности может являться настоящим владельцем бизнеса на сотни миллионов, а может быть и миллиардов рублей