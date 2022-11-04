Минобороны РФ сообщило о срыве атак ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Наступление ВСУ на двух направлениях сорвано российскими военнослужащими, об этом сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении сорваны попытки противника атаковать в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка ЛНР.

"Подразделения украинских националистов отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских боевиков", - отметили в МО РФ.

На Краснолиманском направлении противник пытался атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР.

"Все атаки были отражены, противник потерял более 90 человек убитыми и около 60 ранеными", - добавили в военном ведомстве.