04 Ноября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: t.me/eparhia96

Екатеринбург 4 ноября: Богослужения, крестный ход и образ Казанской Божьей Матери на медиафасадах

День народного единства в Екатеринбурге начался праздничными богослужениями в Свято-Троицком кафедральном соборе. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

митрополит екатеринбургский евгений(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Прямую трансляцию богослужения вел православный телеканал «Союз».

александр андреев, церковь(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как известно, сегодня страна празднует День народного единства, а православные еще и День казанской иконы богоматери. Эти два праздника связаны между собой. Именно перед Казанской иконой Божией Матери русские люди неоднократно молились о защите от нападения врагов, а икона всегда освещала России путь к победе.

казанская икона богоматери(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Рядом с Свято-Троицким кафедральным собором утром было многолюдно, уральцы собирались, чтобы поучаствовать в традиционном для праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы крестном ходе.

крестный ход, 4 ноября 2022, екатеринбург(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Традиционный общегородской крестный ход, возглавляемый правящим архиереем митрополитом Евгением, прошел 4 ноября от Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга до Храма-на-Крови.

3500 православных верующих приняли участие в крестном ходе в честь праздника Казанской Божьей Матери.

митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений, рпц, крестный ход(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В процессе крестного хода митрополит Евгений совершил молитву в центре города в часовне святой Екатерины.

В Храме на крови глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничный молебен. И поздравил всех горожан с Днем святой Руси.

митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений, рпц(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Если мы будем искать такого единства, что мы можем друг другу отдать - имущество, время, жизнь, и тогда Бог будет нам давать и имущество, и время, и жизнь. Хочется пожелать предстательством Божией Матери стать в эти дни другими, стать в эти дни святыми", - сказал владыка.

православные, церковь, крестный ход(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, 4 ноября вспоминают освобождение Москвы в 1612 году от польских интервентов. Православные с молитвой и чудесной помощью Богородицы связывают и славные победы и подвиги нашего народа под Полтавой в 1709 году и в войне с Наполеоном в 1812 году.

днр, донбасс, флаг(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Стоит отметить, что в течение всего дня на медиафасадах по всему Екатеринбургу транслируется образ Казанской Божьей Матери. Проект реализован по инициативе Фонда святой Екатерины при поддержке Maer, Фьючер Медиа, Gallery.

крестный ход, 4 ноября, екатеринбург(2022)|Фото: t.me/eparhia96

Теги: казанская икона божьей матери, день народного единства, митрополит евгений, крестный ход, фонд святой екатерины



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