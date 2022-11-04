Екатеринбург 4 ноября: Богослужения, крестный ход и образ Казанской Божьей Матери на медиафасадах

День народного единства в Екатеринбурге начался праздничными богослужениями в Свято-Троицком кафедральном соборе. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Прямую трансляцию богослужения вел православный телеканал «Союз».

Как известно, сегодня страна празднует День народного единства, а православные еще и День казанской иконы богоматери. Эти два праздника связаны между собой. Именно перед Казанской иконой Божией Матери русские люди неоднократно молились о защите от нападения врагов, а икона всегда освещала России путь к победе.

Рядом с Свято-Троицким кафедральным собором утром было многолюдно, уральцы собирались, чтобы поучаствовать в традиционном для праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы крестном ходе.

Традиционный общегородской крестный ход, возглавляемый правящим архиереем митрополитом Евгением, прошел 4 ноября от Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга до Храма-на-Крови.

3500 православных верующих приняли участие в крестном ходе в честь праздника Казанской Божьей Матери.

В процессе крестного хода митрополит Евгений совершил молитву в центре города в часовне святой Екатерины.

В Храме на крови глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничный молебен. И поздравил всех горожан с Днем святой Руси.

"Если мы будем искать такого единства, что мы можем друг другу отдать - имущество, время, жизнь, и тогда Бог будет нам давать и имущество, и время, и жизнь. Хочется пожелать предстательством Божией Матери стать в эти дни другими, стать в эти дни святыми", - сказал владыка.

Напомним, 4 ноября вспоминают освобождение Москвы в 1612 году от польских интервентов. Православные с молитвой и чудесной помощью Богородицы связывают и славные победы и подвиги нашего народа под Полтавой в 1709 году и в войне с Наполеоном в 1812 году.

Стоит отметить, что в течение всего дня на медиафасадах по всему Екатеринбургу транслируется образ Казанской Божьей Матери. Проект реализован по инициативе Фонда святой Екатерины при поддержке Maer, Фьючер Медиа, Gallery.