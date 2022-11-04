Опрос в США показал глубокие различия в приоритетах сторонников демократов и республиканцев

Накануне выборов в Конгресс США 8 ноября Pew Research Center обнародовал результаты опроса приоритетов американских избирателей, показавших глубокие различия между сторонниками демократов и республиканцев.

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В то время как большинство в обеих партиях говорят, что экономика очень важна для их голосования, избиратели, которые поддерживают республиканцев, гораздо чаще говорят это, чем те, кто поддерживает демократов (92% против 65%). Около трех четвертей избирателей-республиканцев считают очень важными проблемы иммиграции (76%) и насильственных преступлений (74%). Среди демократов - 36% и 45% соответственно.

Для демократов главным являются идеологические мотивы - "будущее демократии в США" (80%), аборты (75%), климат (68%). Для республиканцев эти вопросы намного менее важны.

Интересно, что 82% всех американцев оценивают положение дел в экономике как плохое.

Еще одна любопытная деталь: 76% белых избирателей заявили, что они чрезвычайно мотивированы голосовать, по сравнению с 63% чернокожих , 57% испаноязычных и 55% избирателей азиатского происхождения.

Две трети говорят, что "действительно важно", какая партия получит контроль над Конгрессом. Избиратели-республиканцы гораздо чаще, чем избиратели-демократы, говорят, что они много думали о предстоящих выборах (49% против 38%).

Выборы в Конгресс имеют особую важность в связи с поддержкой Украины. Республиканцы против бесконечной помощи Киеву в условиях больших проблем в самих США. Все аналитики прогнозируют, что нижняя палата Конгресса - Палата представителей отойдет к республиканцам. По Сенату шансы оцениваются как неоднозначные.