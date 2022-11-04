Эрдоган заявил о бесплатных поставках зерна Россией

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Эрдоган договорился о бесплатных поставках российского зерна в наименее развитые страны. Об этом, как передает Haber Turk, сообщил сам Эрдоган.

"Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода", — отметил президент Турции.



Путин допускал такую вероятность 2 ноября. "Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно", — сказал он на совещании Совбеза.



На сегодня мощности хранения зерна в России составляют 100 млн тонн, то есть из собранных в этом году 150 млн остается около 50 млн тонн, которые нужно продать за рубеж. Зерновая сделка предполагала для России снятие ограничений на экспорт, однако фактически Запад эту часть договоренностей не выполняет. В то же время, львиная доля вывозимого с Украины зерна ушла в ЕС и Турцию, а не беднейшие страны.