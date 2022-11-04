04 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На подъездах в Екатеринбурге появились памятки по действиям при взрывах и перестрелках

В Екатеринбурге на подъездах многоквартирных домов появились листовки с правилами поведения в экстренных ситуациях. В частности, такие памятки заметили в Юго-западном районе уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, горожанам рассказывают, что делать при взрыве, перестрелке, в случае, если человек оказался под завалом, при захвате заложников и просто при обнаружении подозрительного предмета. При этом рядом с "советами по ОБЖ" размещены изображения солдат и надпись: "Профессионалы на страже вашей безопасности".

Листовка "Что делать при обстреле, взрыве"(2022)|Фото: Накануне.RU

Листовка "Что делать при обстреле, взрыве"(2022)|Фото: Накануне.RU

О появлении подобных листовок в приграничных с зоной СВО регионах стало известно еще в конце сентября. Тогда СМИ сообщали о том, что в управляющие компании Ростова-на-Дону стали поступать памятки по действиям населения при обстреле.

19 октября Владимир Путин объявил "частичное военное положение", оно затронуло ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Для остальных регионов введены уровни повышенной, средней и базовой готовности, к последним относится и Свердловская область.

инфографика, карта, четыре уровня реагирования для регионов РФ(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: ОБЖ, военное положение, СВО



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