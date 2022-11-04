04 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: bundestag.de

RND: В Германии растет число сторонников российской позиции

В Германии растет число сторонников российской позиции. Особенно это популярно среди восточных немцев, пишет RND со ссылкой на результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas).
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18% немцев согласны с тем, что президент РФ Владимир Путин действует против глобальной элиты, которая управляет своими марионетками, поставленными в странах. В апреле так считали 12%. Кроме того, 12% считают, что на Украине действовали секретные лаборатории по производству биологического оружия (в апреле было 7%).

Также значительно увеличилась доля понимающих то, что Украина является частью исторических русских земель (с 8% до 14%), а на Украине нацистский режим (с 5% до 9%).

Среди избирателей "Альтернативы для Германии" почти половина согласны с тем, что Украина является исторической частью России и что Россия была вынуждена начать СВО из-за угрозы расширения НАТО.

Интересно, что, согласно опросу DeutschlandTrend, только 21% граждан Германии считает, что военную помощь Украине следует увеличить. При этом 41% высказали мнение, что помощь от Германии уже является достаточной, а 30% респондентов считают, что она избыточна. То есть общественное мнение склоняется скорее к снижению военной поддержки, чем к увеличению: половина считают, что ее не нужно снижать, а 71% - что не нужно увеличивать.

Для 47% немцев Украина - это заслуживающий доверия партнер Германии. В марте было 63%.

Опрос также показал растущую обеспокоенность немцев из-за экономических сложностей, вызванных войной. Так, 66% опрошенных опасаются, что у них не хватит средств для оплаты счетов.

Что касается санкций против России, то немцы скорее за их ужесточение. Так, 37% опрошенных считают, что они недостаточно жесткие, а 23% - что они чрезмерны. Для 31% немцев санкций достаточно.

Теги: Германия, немцы, опрос



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