"Завтра придем и проверим". В нижегородской школе учительница агитировала школьников регистрироваться на "Госуслугах"

В одной из школ нижегородской области учительница на уроке провела агитацию по регистрации на "Госуслугах", обещая как преимущества, так и проблемы в случае непрохождения регистрации. Аудиозапись, которую, вероятно, сделал один из учеников, обнародовала группа "Комитет по защите персональных данных".

Учительница призвала детей "воспользоваться тем правом, тем преимуществом, которое предоставляет вам Правительство РФ", то есть зарегистрироваться на "Госуслугах". И рассказала о "Пушкинской карте", на которой будет 5 тыс. рублей, но которую можно получить только через "Госуслуги". Далее последовали утверждения сомнительного характера, что там "необходимо зарегистрироваться", так как на "Госуслуги" приходят результаты экзаменов и можно получить другие документы в электронном виде.

"Вот вы же граждане России, вы получили паспорта? Реализуйте свое право быть гражданами России", - сказала она, привязав полноценность гражданства России в наличию учетной записи на "Госуслугах".

"Завтра мы со Светланой Валерьевной придем и проверим, кто зарегистрировался. Никто насильно вас заставлять не будет, но регистрация на "Госуслугах" вам необходима для дальнейшего экзамена ", - закончила учительница.

При этом обязанности иметь учетную запись на "Госуслугах" для сдачи экзамена нет. Однако агитация сработала, и уже на следующий день 13 школьников из этого класса отчитались о регистрации в ЕСИА (в день агитации было 4), как удалось узнать РИА "Катюша".

"Ларчик открывался просто: без учетки на ГУ не попасть во ФГИС "Моя школа" и полному сбору цифрового следа/портфолио ученика на единой платформе Минцифры. И в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" у оцифровщиков горят все сроки - Минпросвет и Минцифры намерены уже к 1 января 2023 г. запустить систему в масштабах всей страны (министр Кравцов рапортовал об этом еще в начале года)... Вот так, командно-административными методами, по всей стране в школах внедряется ЦОС – без всякого объективного подведения итогов эксперимента, которые вроде как должны подводиться в эти месяцы (согласно Постановлению Правительства)", - пишет издание.

Интересно, что на днях Счетная палата по итогам оценки мер внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования сделала вывод, что цифровизация образования не имеет цели.

Многие эксперты критикуют цифровизацию образования. Так, специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что цифровизация образования - это нажимание на кнопки, которое просто заменяет и разрушает традиционное образование. Экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления.

Интересно, что министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в 2021 году признал, что денег на школы нет, поэтому и проводится цифровизация.

Еще одна острая проблема - "сливы" персональных данных "на сторону", за которые никто не несет ответственности.