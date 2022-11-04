04 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба УВЗ

"Священная земля, сакральная мощь". Медведев объяснил, "за что мы воюем"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в новой интерпретации пояснил цели и задачи специальной военной операции. В своем телеграм-канале он ответил на ряд вопросов по поводу СВО, приурочив пост ко Дню народного единства.

"За что мы воюем? Россия – огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", – пишет Медведев, который во время своего президентства считал, что "Россия молодая страна, ей всего 20 лет".

Далее он продолжает: "Кто воюет против нас? Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества. Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи".

По его словам, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь. Хотя от нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры, но значит, они были нам не друзья, а просто "случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели". Кроме того, как считает Медведев, "свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине, их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище".

Он объяснил, что Россия долго молчала, потому что мы были слабы и опустошены безвременьем. А сейчас мы "стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром".

Дмитрий Медведев считает, что у нас есть возможность отправить всех врагов в "геенну огненную", но не это наша задача — "мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им". Цель — "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис".

Теги: Священная земля, сакральная мощь, Дмитрий Медведев



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