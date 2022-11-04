"Все, ребята!" Харламов уходит из "Камеди Клаб"

Шоумен Гарик Харламов решил покинуть комедийное шоу Comedy Club на телеканале ТНТ, где он был ведущим.

"Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой [Павел Воля] эти годы "Комеди", но пора уступать дорогу молодым! А я наконец-то спать", — написал он в соцсети.



Место Гарика Харламова в шоу займет Андрей Бебуришвили.

Напомним, издание Baza ранее сообщило, что якобы из-за отъезда комиков из России телеканал ТНТ приостановил съемки комедийных шоу. Эту информацию опровергла заместитель гендиректора "Газпром-Медиа", и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, она в ответ анонсировала скорый выход нового сезона, который будет включать 60 новых проектов.