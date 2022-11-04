04 Ноября 2022
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Общество Украина
Фото: Twitter Рафаэля Гросси

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков работы над "грязной бомбой" на Украине

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков незарегистрированной ядерной активности на украинских объектах. Специалисты завершили проверки в трех учреждениях на Украине, их провели по запросу властей этой страны.

Как отметил руководитель агентства Рафаэль Гросси, экспертам был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам.

"На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности в этих местах", - сказано в заявлении Гросси.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Москва обвинила Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы". Российские власти сообщили, что украинские ученые уже работают над этим. В ответ Киев предложил МАГАТЭ приехать с инспекцией на те объекты, где, предположительно, могут вестись работы над бомбой.

Теги: МАГАТЭ, грязная бомба



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