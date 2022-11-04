Компании "УГМК-застройщик" одобрили планы по застройке пустыря на улице Белинского

"УГМК-Застройщик" получил положительное заключение экспертизы на проект строительства жилого комплекса на месте пустыря в районе улиц Белинского и Фурманова.

Эксперты не обнаружили в границах будущего ЖК объектов культурного наследия и разрешили проводить там земляные, строительные и хозяйственные работы.

Археологи по заказу девелопера осмотрели трапециевидный участок площадью 28 915 кв. метров на берегу Исети. Согласно архивным данным, раньше здесь были частные дома, но их снесли в начале нулевых годов.

Сейчас большая часть участка покрыта сорными и луговыми травами, стихийными посадками деревьев — кленов, тополей, ив, следует из отчета специалистов.

Ранее администрация города представляла проект планировки территории, по которому на том месте возведут 53 тысячи квадратных метров жилья, напоминает издание "66.ру".

Напомним, пустырь рассматривался как одна из альтернативных площадок для возведения Храма святой Екатерины.