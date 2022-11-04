"Потолок цен" могут распространить на российские газ и металлы

Власти России сообщили о рисках введения "потолка цен" на новые российские товары, включая газ и металлы. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в беседе с National Interest.

Как отметил дипломат, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

"Посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров", — сказал он.

Напомним, США уже смягчили свою позицию по потолку цен на нефть из России, пока рассматривается цена 60 долларов, но будет ли вообще принято окончательное решение к 5 декабря, уже неясно. В мире разыгрался идеальный шторм для роста цен на нефть, и в США это понимают — на фоне напряженных отношений с Саудовской Аравией, которая мало того, что проводит собственную нефтяную политику, так еще и принц саудитов откровенно насмехается над Джо Байденом. А Катар заявил, что прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское "голубое топливо".