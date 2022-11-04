СМИ: ЕС намерен передать Украине украденные резервы РФ

В Евросоюзе рассмотрят возможность использования украденных российских резервов для "восстановления Украины". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшими остаться неизвестными.

Обсуждение находится еще на начальной стадии, но юристам уже было поручено изучить возможные варианты того, как можно получить контроль над активами без юридических последствий, которые могут иметь место в случае такого прецедента.

Отмечается, что санкции не могут изменить позицию президента РФ Владимира Путина, поэтому в ЕС хотят навсегда забрать российские резервы. Какие именно активы были украдены в ЕС, неизвестно.

По словам двух источников, вопрос был поднят в США, но администрация Джо Байдена пока не предпринимает шаги по резервам, хранящимся в долларах. Конфискация активов центрального банка стала бы "юридическим минным полем". Министр финансов Джанет Йеллен заявила в мае, что это не является юридически допустимым в США, так как отобьет охоту у других стран размещать свои резервы в США.

Украинский режим уже несколько месяцев призывает перевести украденные российские активы на свои счета для своего финансирования. Стоимость "восстановления" оценена в 750 млрд долларов, заявил в сентябре киевский премьер Денис Шмыгаль.

Сообщалось, что ЕС украл у России около 23 млрд евро. И планирует принять ряд новых законов, которые легализуют кражу резервов у "неправильных" стран.