04 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: ЕС намерен передать Украине украденные резервы РФ

В Евросоюзе рассмотрят возможность использования украденных российских резервов для "восстановления Украины". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшими остаться неизвестными.
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Обсуждение находится еще на начальной стадии, но юристам уже было поручено изучить возможные варианты того, как можно получить контроль над активами без юридических последствий, которые могут иметь место в случае такого прецедента.

Отмечается, что санкции не могут изменить позицию президента РФ Владимира Путина, поэтому в ЕС хотят навсегда забрать российские резервы. Какие именно активы были украдены в ЕС, неизвестно.

По словам двух источников, вопрос был поднят в США, но администрация Джо Байдена пока не предпринимает шаги по резервам, хранящимся в долларах. Конфискация активов центрального банка стала бы "юридическим минным полем". Министр финансов Джанет Йеллен заявила в мае, что это не является юридически допустимым в США, так как отобьет охоту у других стран размещать свои резервы в США.

Украинский режим уже несколько месяцев призывает перевести украденные российские активы на свои счета для своего финансирования. Стоимость "восстановления" оценена в 750 млрд долларов, заявил в сентябре киевский премьер Денис Шмыгаль.

Сообщалось, что ЕС украл у России около 23 млрд евро. И планирует принять ряд новых законов, которые легализуют кражу резервов у "неправильных" стран.

Теги: ЕС, активы, резервы



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