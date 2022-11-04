04 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин решил единоразово выделить по 195 тысяч рублей мобилизованным и контрактникам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Правительству было поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.

"Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", — говорится в тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

А согласно предыдущему поручению Владимира Путина, с 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не должно быть ниже 195 тысяч рублей.

Ранее мобилизованные жаловались на разные размеры единовременных региональных выплат. Какие-то регионы установили единоразовую выплату в сумме 300 тыс. руб., другие 20 тыс. руб., а некоторые и вовсе не выплачивали ничего. Некоторые губернаторы признавали, что ждут решения о федеральных выплатах, и вот лишь сейчас оно принято. Между тем, в некоторых учебных частях уже случались протестные акции из-за отсутствия обещанных, как полагали мобилизованные, пособий.

Напомним, зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров предложил вернуть двухлетнюю срочную службу. Он считает, что двухлетний срок службы был более эффективным: в течение первого года призывник проходил учебу, потом "как-то обкатывался в войсках", а на второй год он был готовым бойцом. Сенатор обратил внимание на сложность современной военной техники, освоить которую быстро невозможно.

Теги: мобилизованный, контрактник, Путин, выплата



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