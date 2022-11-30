Штраф за слишком шумную езду может превысить 5 тысяч рублей

Проект закона, который может наделить субъекты РФ правом устанавливать штрафы за нарушение покоя и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств, внесен в Госдуму.

Скорректировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложила Мосгордума.

Жители Москвы неоднократно обращались в городскую Думу и городское правительство с жалобами на повышенный уровень шума из-за автомобилей и мотоциклов без глушителей и с громкой музыкой, говорил в ходе обсуждения документа в столичном парламенте его председатель Алексей Шапошников. Существующее в законодательстве наказание он назвал слишком мягким и неработающим. Штраф за нарушение тишины автомобилистами сейчас составляет до 500 руб.

По внесенному в Госдуму законопроекту эта сумма может быть кратно увеличена. В частности, в статье 3.5 КоАП появится часть 1.1, в которой будет указано, что размер штрафа для граждан и юридических лиц за совершение административных правонарушений, предусмотренных законами регионов, "посягающих на покой граждан и тишину и совершенных с использованием автомобилей или мототранспортных средств, может устанавливаться в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя, а также превышать 5000 руб. ".

"Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с., то к штрафу будут добавляться 250 руб. за каждые 10 л. с. сверх этого значения. К примеру, владельцу спорткара с 400 лошадиными силами придется выложить уже 10 тыс. руб. Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений уровня шума автотранспорта с помощью специальных технических средств, совмещенных со средствами фотовидеофиксации, сообщают "Ведомости".

Также документ предполагает задержание транспорта с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, поскольку водитель в таком случае не может устранить причину нарушения непосредственно на месте совершения этого нарушения.