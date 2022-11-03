СМИ: Трамп будет баллотироваться в президенты США

Бывший президент Дональд Трамп намерен снова побороться за кресло главы Америки в 2024 году. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на его советников.

"Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает", - сказал один из советников экс-президента.

Избирательная кампания будет запущена сразу же после выборов 8 ноября.

Напомним, в октябре Трамп подал иск о клевете против CNN, обвинив новостную сеть в использовании своего "огромного влияния" для распространения лжи о нем. Якобы CNN снова раскручивает кампанию против Трампа, опасаясь его участия в выборах 2024 года.

Тем временем, результаты опроса компании McLaughlin & Associates в конце сентября показали - подавляющее большинство сторонников Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру Трампа в случае его выдвижения на следующих выборах главы государства в 2024 году. Правда, внутри партии с выдвижением Трампа согласны не все.