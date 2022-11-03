03 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Общество Свердловская область
Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Рамзан Кадыров призвал лишать уклонистов финансовой поддержки государства

Пять лет лишения свободы или несколько сотен рублей штрафа - небольшая цена за уклонение от участия в спецоперации, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у тех, кто решил "спрятаться" от мобилизации, должны отбирать 50% поддержки от государства.

"Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других? Нужно посчитать, какую помощь уклонист получал от государства, сколько было потрачено на его обучение, лечение, социальные выплаты, заработную плату. Не менее 50% от всей полученной суммы - вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!" - заявил Кадыров в своих соцсетях.

Он также настоял на том, чтобы наказание для уклонистов придумывали именно военнослужащие, участвующие в спецоперации.

"Для начала нужно бы солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов. Это было бы самым объективным мнением. Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист. И это не должен быть какой-то фиксированный размер штрафа. Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие. И давайте называть вещи своими именами: не уклонисты они, а настоящие изменники и беглецы!" - добавил глава Чечни.

Напомним, что "Единая Россия" собирается внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет. Речь идет о тех случаях, когда повестка уже официально вручена. В беседе с Накануне.RU полковник ВВС в отставке Александр Жилин объяснил, почему до сих пор не появился указ президента. По его словам, мобилизация — это следствие ситуации на фронте, поэтому не исключено, что Минобороны в дальнейшем запросит новый "частичный" призыв.

Теги: Кадыров, уклонист, спецоперация



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