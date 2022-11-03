03 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бренд Infiniti заявил, что уходит с российского рынка

Infiniti объявил о своем уходе с российского рынка. Об этом говорится на официальном сайте автомобильного бренда во "ВКонтакте".

"Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском: 行ってらっしゃい или itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь". Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - говорится в сообщении.

Напомним, что  Infiniti принадлежит концерну Nissan, все российские активы которого, включая завод, вскоре перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ". А в конце прошлого месяца в Минпромторге России и вовсе прокомментировали возможность исключения Nissan из списка товаров для параллельного импорта.

Теги: уход, рынок, Infiniti,



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