В Госдуме предложили присвоить статус ветерана ушедшим на спецоперацию добровольцам

В Госдуме предложили наделять статусом "ветеран боевых действий" граждан, поступивших в добровольческие формирования в ходе спецоперации. Соответствующий законопроект уже внесен в электронную базу Госдумы.

"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Владимир Путин объявил, что частичная мобилизация завершена, но указ пока не подписан, так как президент "не задумывался над этим". При этом, "Единая Россия" собирается внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.