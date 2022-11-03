Хуснуллин: Каждый проезжающий по Крымскому мосту проходит досмотр. Без исключений

После недавних событий, каждый проезжающий по Крымскому мосту транспорт проходит досмотр. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос о сегодняшней ситуации на мосту от главы государства Владимира Путина.

"В настоящее время движение легкового и пассажирского транспорта, автобусов и, при необходимости, части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по одной стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100% досмотра транспортных средств и постоянным мониторингом, который ведут специализированные организации в круглосуточном режиме", - рассказал Хуснуллин на совещании.

В свою очередь президент поблагодарил всех, кто задействован в восстановлении Крымского моста и выразил надежду, что работы будут завершены уже в ближайшее время.

"Большое спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Я присоединяюсь к вашим словам благодарности в адрес тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки. Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время. Спасибо!" - сказал Путин.

Напомним, ранее Хуснуллин утверждал, что восстановление разрушенной части завершиться уже в декабре. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года. При этом ранее сообщалось, что движение для грузовиков до 40 тонн уже открыто, как и для автобусов.