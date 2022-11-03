03 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Департаменты по туризму будут сформированы не раньше середины декабря

Департаменты по туризму, после упразднения Ростуризма, будут сформированы не раньше, чем через 1,5 месяца. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена правительственной комиссии по развитию отрасли Алексея Кожевникова.

"Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент - на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", пояснил Кожевников.

Напомним, временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития России назначили замминистра Дмитрия Вахрукова. Сейчас, по словам Кожевникова, ему предстоит провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма, а также встретиться с экспертами отрасли и расставить приоритеты в планах на этот и следующий год.

Теги: департамент, ростуризм, туризм



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